Sarp Sınır Kapısı'nda kurban bayramı yoğunluğu

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan Sarp Sınır Kapısı, Kurban Bayramı tatili için Gürcistan’a gitmek isteyen vatandaşlar nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı.

Sarp Sınır Kapısı'nda kurban bayramı yoğunluğu

Türkiye'den Gürcistan'a geçiş yapmak isteyen binlerce vatandaş, sınır kapısında uzun kuyruklar oluşturdu. Bayram tatilini yurt dışında geçirmek isteyen Türk vatandaşlarının akını, sınır kapısında izdihama neden oldu.

Sarp Sınır Kapısı'nda kurban bayramı yoğunluğu - Resim : 1

Türk sınır kapısında herhangi bir kuyruk olmaması sevindirirken, Gürcistan kapısındaki yoğunluk dikkat çekti. Gürcistan tarafında yaşanan yoğunluk, sınır geçişlerini daha da zorlaştırdı ve saatlerce kuyrukta bekleyen vatandaşlar sıcak hava şartları altında zorlu anlar yaşadı.

Sarp Sınır Kapısı'nda kurban bayramı yoğunluğu - Resim : 2

Sınır kapısında bekleyen vatandaşlar, sosyal medya üzerinden duruma tepki gösterirken, Kurban Bayramı tatilinin bitimine kadar Sarp Sınır Kapısı'ndaki yoğunluğun devam etmesi bekleniyor.

Schengen vizesi olanlar adaya alındı: Kapıda vize alanlar kapıda kaldılar!Schengen vizesi olanlar adaya alındı: Kapıda vize alanlar kapıda kaldılar!Güncel

Vatandaşların, sınır geçişleri sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için güncel bilgilendirmeleri takip etmeleri ve alternatif geçiş noktalarını değerlendirmeleri öneriliyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Kurban Bayramı Bayram Tatili
Türkiye'de üreten servet kazanıyor. Hasat sonrası kilosu 600 bin TL'den gidiyor Türkiye'de üreten servet kazanıyor. Hasat sonrası kilosu 600 bin TL'den gidiyor
Patpat kayalıklara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı Patpat kayalıklara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Hamura kaşığın ucuyla ekleyin. Bakın kek nasıl kabaracak? Aşçıların sırrı... Hamura kaşığın ucuyla ekleyin. Bakın kek nasıl kabaracak? Aşçıların sırrı...
ABB, A Milli Futbol Takımı'nın maçını dev ekranlarda yayınladı: Mansur Yavaş, milli maçı Başkentlilerle izledi Mansur Yavaş, milli maçı Başkentlilerle izledi
ÇOK OKUNANLAR
Üretim durdurulmuştu: Otomobil devi iflas başvurusu yaptı! Otomobil devi iflas başvurusu yaptı!
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Rakamlar ortaya çıktı En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Soruşturma başlatılan hakimin dosyası kabarık çıktı! Yasak aşk, uyuşturucu partisi, rüşvet.... Soruşturma başlatılan hakimin dosyası kabarık çıktı!
Meteoroloji uyardı: Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün sağanak bekleniyor Bu illerde yaşayanlar dikkat! Bugün sağanak bekleniyor
Samet, ikinci yarıda Abdülkerim’in şortunu giymiş Samet, ikinci yarıda Abdülkerim’in şortunu giymiş