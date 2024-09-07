İşten Dönerken Evinin Önünde Saldırıya Uğradı! Evli ve 2 Çocuk Babası Genç Vurularak Öldürüldü

Şırnak'ta 26 yaşındaki Yunus Gök işten dönerken evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yunus Gök'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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İşten Dönerken Evinin Önünde Saldırıya Uğradı! Evli ve 2 Çocuk Babası Genç Vurularak Öldürüldü

Şırnak'ta Cizre ilçesi Caferi Sadık Mahallesi TOKİ Konutları mevkiinde Yunus Gök, gece saatlerinde evine dönerken, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Çevredekilerin Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı Gök, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gök'ün cenazesi, otopsi için morga götürülürken, şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Yunus Gök'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA

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