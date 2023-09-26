İşten çıkarılan Trendyol işçilerine polis müdahalesi: 15 kişi gözaltına alındı!

İşten çıkarılan Trendyol’un İstanbul Esenyurt deposundaki işçiler, şirketin genel merkezi önünde oturma eylemi yaptı. Eyleme müdahale eden polis, aralarında DGD-Sen Genel Başkanı Neslihan Acar ile PTT-Sen Genel Başkanı Süleyman Şen’in de olduğu 15 kişiyi gözaltına aldı.

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İstanbul’un Esenyurt ilçesinde 600 işçinin çalıştığı Trendyol deposunda küçülme ya da performans gerekçe gösterilerek en az 54 DGD-Sen ve PTT-Sen üyesi işçi, geçen ağustos ayı sonunda işten çıkarıldı.

Bu işçilerden 14’ü de Esenyurt’taki depo önünde yaptıkları eylemi bugün Trendyol’un Maslak’taki genel merkez binasına önüne taşıdı. Yapılan açıklamanın ardından işçiler, şirket önünde oturma eylemine geçti.

ABLUKAYA ALINDILAR

Oturan işçilere polis müdahale etti. Gazetecileri de alandan uzaklaştıran polis ekipleri, işçileri abluka altına aldı. Oturma eylemine son verilmesinin ardından polis, aralarında DGD-Sen Genel Başkanı Neslihan Acar ile PTT-Sen Genel Başkanı Süleyman Şen’in de olduğu 15 kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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