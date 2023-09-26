Depremzedeyle alay eden Şahin Şerifoğlu Elazığ'da belediye başkanlığına aday

Elazığ'da 2020'de meydana gelen 6.8'lik deprem sonrasında depzemzedeyle alan eden Şahin Şerifoğulları, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden aday olduğunu açıkladı.

Depremzedeyle alay eden Şahin Şerifoğlu Elazığ'da belediye başkanlığına aday

Elazığ'da 2020'de meydana gelen 6,8'lik deprem sonrası ziyaretler bulunan Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, depremzedenin duşakabinin küçük olmasını şikayet etmesi üzerine Şerifoğulları, “Önceki evinde duşakabinin mi vardı?” diyerek alay etti. Şerifoğulları'nın bu sözleri o günlerde tepki topladı.

O anları görüntüleyen gazeteci Ardıl Batmaz ise gazeteci olduğunu söylemesine rağmen engellendi ve Şerifoğulları'nın koruması olduğu belirtilen bir kişi tarafından darp edildi.

YENİDEN ADAYLIĞINI AÇIKLADI

Katıldığı bir canlı yayında 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Elazığ'a yeniden aday olduğunu belirten Şerifoğulları, "Bizim hayallerimiz var, o hayallerimizi gerçekleştireceğimiz hedefler doğrultusunda hayata geçirmeyle ilgili bir döneme daha ihtiyacımız olduğunu, bu şehrin aziz insanlarına hizmet etmeyle alakalı bir talebimizin olduğunu nasip olursa 4 buçuk senede yapmış olduklarımızın daha fazlasını yapmayla alakalı da düşüncemiz söz konusu" ifadelerini kullandı.

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