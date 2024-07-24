İstanbul'un O İlçesinde Yaşayanlar Dikkat: Sakın Evinizi Satmayın, Sokakta Kalırsınız!

Evlerini yenilemek isteyen Bakırköylüler artık alan ve parsel birleştirme şartı aranmadan yaşadıkları yerleri dönüştürecek. Ünlü ekonomist, Bakırköy'de yaşayan vatandaşları uyardı. İşte detaylar...

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İstanbul'un O İlçesinde Yaşayanlar Dikkat: Sakın Evinizi Satmayın, Sokakta Kalırsınız!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Temmuz ayı Olağan Meclis toplantısında Bakırköy için parsel bazlı dönüşüm izni verdi. Kentsel dönüşüm çerçevesinde evlerini yenilemek isteyen Bakırköy sakinleri, alan ve parsel birleştirme şartı olmaksızın dönüşüm yapabilecekler. Ancak bu süreçte fırsatçıların ev sahiplerinin kapısını çalmaya başladığı ortaya çıktı.

Ekonomist Mert Başaran, "Evlerinizi satmayın. Etrafınızdakileri uyandırın" diyerek Bakırköy'de oturan vatandaşları uyardı.

İşte Başaran'ın ev sahipleri için yaptığı o açıklama:

"Bakırköy'de evi olan kardeşlerim, kriz var işler kötü diye evinizi ucuza almak isteyen müteahhit adına dolaşan alıcılara inanıp mecbur değilseniz evlerinizi vermeyin, dönüşümü bekleyin. Anlaşıp dönüştürün sonra sokakta kalmayın" ifadelerini kullandı.

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