İstanbul'u rüzgar ve yağış etkisi altına aldı

Megpolde etkili olan rüzgar ve yağış, vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.

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İstanbul'u rüzgar ve yağış etkisi altına aldı

Meteorolojinin paylaştığı verilerin ardından İstanbul'da rüzgarlı ve yağmurlu hava etkili olurken, vatandaşlar zor anlar yaşıyor.

Hafta için yapılan uyarıların ardından İstanbul’da sabah saatlerinden itibaren rüzgar ve yağış etkili oluyor.

Bahçelievler Yenibosna’da yağıştan kaçan bazı vatandaşlar ise duraklara sığınırken, şemsiyeyle giden bazı vatandaşlar ise yürümekte zorluk çektiği görüldü. Öte yandan yağış nedeniyle şuana kadar trafikte herhangi bir yoğunluğun olmadığı görüldü.

Kaynak: İHA

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İstanbul Sağanak yağış
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