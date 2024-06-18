İstanbullular akın akın geldi, trafik altüst oldu

İstanbul'da yaşayan vatandaşlar, Beykoz Riva'ya akın etti. Riva'da bu sebeple yoğun trafik oluştu.

İstanbullular akın akın geldi, trafik altüst oldu

Bayram tatilini fırsat bilen İstanbullular, Beykoz Riva’ya akın etti. Yollarda trafik yoğunluğu oluştu.

İstanbullular, güneşin ve denizin tadını çıkarmak için Beykoz Riva’ya akın etti.

Sıcak havadan bunalan bazı vatandaşlar serinlemek için denize giderken, bazıları ise gezmek için Beykoz’a gitti.

Riva yolu üzerinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Trafik yoğunluğu bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul
‘300 milyon Euro harcadı’ iddiası: TFF, EURO 2024’e 613 resmi davetli götürmüş TFF, EURO 2024’e 613 resmi davetli götürmüş
Eylem Tok'un avukatı olmaya yeşil ışık yakmıştı: Kazada ölen Murat Aci'nin babasından Ersan Şen'e 'şarlatanlık yapıyor' cevabı Murat Aci'nin babasından Ersan Şen'e 'şarlatanlık yapıyor' cevabı
Kral kelebeğin ömrü diğerlerine göre uzunmuş Kral kelebeğin ömrü diğerlerine göre uzunmuş
Kimse tahmin etmemişti! Türkiye'nin 30 yıllık dev firması iflasın eşiğine geldi Kimse tahmin etmemişti! Türkiye'nin 30 yıllık dev firması iflasın eşiğine geldi
ÇOK OKUNANLAR
ATM'lerde yeni dönem! Bankalar harekete geçti: Bayramdan sonra başlıyor Bankalar harekete geçti: Bayramdan sonra başlıyor
Meteoroloji'den 10 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor Gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Reza Zarrab, Dilara Altıntop'la evlendi Reza Zarrab, Bursalı sosyetik isimle evlendi
Vergi paketine ekleniyor: Engelli araç sahibinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV’yi ödeme zorunluluğu! Engelli araç sahibinin ölümü halinde mirasçılara ÖTV’yi ödeme zorunluluğu!
Türkiye diri fay haritası güncellendi: Riskli bölgeler belli oldu Türkiye diri fay haritası güncellendi