Eylem Tok'un avukatı olmaya yeşil ışık yakmıştı: Kazada ölen Murat Aci'nin babasından Ersan Şen'e 'şarlatanlık yapıyor' cevabı

Yazar Eylem Tok ve İstanbul Eyüpsultan’da ölümlü kazaya sebebiyet veren oğlu Timur Cihantimur un ABD'de yakalanmış, ardından tutuklanmıştı.

Cihantimur ve Tok’un yargılanmasına bugün başlanacak. Boston'daki duruşma saat 18.00'de başlayacak.

Duruşma öncesi açıklamalarda bulunan kazada hayatını kaybeden Murat Aci’nin babası Özer Aci, Avukat Ersan Şen’in "Şartlarda anlaşırsak” Tok’un avukatlığını yaparım demesine sert tepki gösterdi.



Kısa Dalga’dan Berna Can’a konuşan baba Aci, şunları söyledi:



“Ben basından (Timur Cihantimur’un) gizli hiçbir şey yapmadım. Basına ilk baştan beri şunu söyledim, babayla dolaylı olarak iletişime geçtim. Ayın üçüydü, maddi ve manevi yanımda olduğunu söyledi. Ben de şunu söyledim, maddi kısmı kenara bırakın, manevi olarak yardımcı olun dedim. Git dedim, anne ve çocuğunu al getir, adalete teslim et. Ama ne yazık ki böyle bir girişimde bulunmadı. O tarihten sonra aramadı, sormadı.

‘ANNE BU KONUDA BABADAN SONRA GELEN EN BÜYÜK KATİL’

Örnek teşkil etmesi gerekiyor. Bu taksirli adam öldürme konusunu kabul etmiyorum. Bu çocuk işe mi gidiyordu? Annesine ilaç almaya mı gidiyordu? Ambulans şoförü müydü? Yoksa itfaiye şoförü müydü? Yangın söndürmeye mi gidiyordu? Pahalı arabayı çocuğun altına tahsis ederek, annenin de göz yumarak buna evlat mı yetiştirmeyi düşünüyorlardı? Bu suçtan dolayı anne ve babanın da sorumluluk alması lazım. Anne bu konuda babadan sonra gelen en büyük suçlu. Anne bu konuda babadan sonra gelen en büyük katil, en büyük insanlık dışı davranış yapan bir insan demiyorum, mahlûkat. Canlı diyorum ben ona. Bir insan kendi evladını koruyup başkasının evladını ölüme terk edemez. Etmemeli. Ettiği takdirde o insan olamaz. Kimseye de insanlık dersi, annelik dersi veremez. Burada iki tane acılı anne var. Gelsin onların yerine empati kursun.

‘KENDİNE GÖRE ŞARLATANLIK YAPIYOR’

Ersan Şen'in TV programında 'Şartlarda anlaşırsak neden olmasın' cevabını vermesi üzerine, açıkça söylemek gerekirse, şahsen hiç kayda almadım. Kendine göre şarlatanlık yapıyor. Devam etsin. Ölüleri imam kaldırıyormuş ya, ölüden insan, şeytan vazgeçiyor. Ne kıyaslaması yapıyorsun?

‘AMERİKA'DA CEZA ALMALARINI İSTERİM’

Tutuklandılar ya. Aslında o soru benim için çok önemli değil. Ama yasalara bakılırsa, verilen cezalara bakılırsa Amerika'da ceza almalarını isterim. Yani burada alınacak cezayı Amerika'da yatmalarını da iyi ederim. Onun için ceza cezadır. Ama ceza bir suçu caydırıcı olmalı. Başka zengin çocukları araba sürende veya ebeveynleri yaşı tutmadan araba verdiklerinde iki sefer düşünmeleri lazım. Örnek teşkil etmeleri lazım. Örnek teşkil etmedikten sonra cezalar, suçlar başka anneler canı yandıktan sonra bir anlamı yok.”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Eyüpsultan’da 1 Mart 2024'de saat 23.50 sıralarında 17 yaşındaki Timur Cihantimur'un kullandığı otomobil, yol kenarında arıza yapan ATV'yi tamir etmeye çalışanlara çarpmış ve kazada Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

4 kişinin de yaralandığı kazanın ardından 17 yaşındaki Timur Cihantimur, annesi yazar Eylem Tok ile önce Mısır'a ardından da ABD'ye kaçmıştı.

Haklarında kırmızı bülten çıkarılan Anne-oğul sonrasında yakalanmış ve tutuklanmıştı.

Kaynak: Gerçek Gündem