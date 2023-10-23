İstanbul'dan göç arttı: Son 5 yılda 2 milyon 182 bin kişi şehri terk etti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre son 5 yılda 2.2 milyon kişi İstanbul'dan diğer şehirlere göç etti. En büyük göç sebeplerinden birisi “daha iyi konut ve yaşam koşulları” oldu. CHP'li Tekin, “Bu göç hareketleriyle birlikte İstanbul'da yaşayan yabancı uyruklu kişilerin sayısında ciddi oranda artış yaşanıyor. İstanbul yabancıların memleketi olmuş” dedi.

Sözcü’de yer alan habere göre, örneğin Kadıköy Moda'da 200-300 yıldır oralı olanların krize dayanamayıp evini kiraya vererek İstanbul'dan gittiğini ifade eden Tekin, orta sınıfın Çanakkale, Balıkesir gibi kentlere yerleştiğini söyledi.

Derin yoksulluk yaşayan çoğunluğun ise Anadolu'daki köyüne, kasabasına gittiğini belirten Tekin, “Onların yerine kimler geliyor? Kendi ülkelerinde zenginleşmiş, Mısır, Ukrayna, İran gibi ülkelerin vatandaşları, İstanbul'un merkezi yerlerinde mülk edindi, taşındı” dedi.

5 YILDA 2 MİLYON 182 BİN KİŞİ İSTANBUL'DAN GÖÇ ETTİ

TÜİK verilerine göre 2018-2022 yıllarını kapsayan son 5 yılda 2 milyon 182 bin kişi İstanbul'dan göç etti. 2018'de 596 bin olan bu sayı 2019'da 378 bine düşse de takip eden yıllarda tekrar kademeli artışa geçerek 2022'de 418 bini aştı. İnsanların İstanbul'dan ayrılma sebeplerinden en önemlisi ise yüzde 22.1 ile “daha iyi konut ve yaşam koşulları” oldu.