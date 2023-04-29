İstanbul'daki 12.4 milyon metrekarelik askeri alan imara açıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İstanbul Başakşehir'de Mahmutbey ve İkitelli mahallelerinde bulunan Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Öztürk Kışlası arazisini imara açtı. 12 milyon 491 bin 873 metrekarelik askeri alan, “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun” kapsamında bakanlık tarafından 10 Nisan 2023 tarihinde rezerv yapı yani yeni konut alanı ilan edildi.

Sözcü'de yer alan habere göre bu karar doğrultusunda İstanbul'un anayasası kabul edilen 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı delinerek dev arazinin “askeri alan” fonksiyonu, “Kentsel Gelişme Alanı” ve “Kentsel- Bölgesel Yeşil ve Spor Alanı” olarak değiştirildi. Plan açıklama raporunda “İstanbul'da hızlı nüfus artışı ve hızlı kentleşmenin olumsuz etkilerinin en aza indirgenmesi, amacıyla; çevresi ile güçlü bir ilişki kurma potansiyeli yüksek olan planlama alanında sağlıklı, insan odaklı yerleşimlerin üretilmesi hedeflenmiştir” denildi.

143 BİN KİŞİ YAŞAYACAK

Çevre Düzeni Planı'nda yapılan değişiklik doğrultusunda alt ölçekli planlar da değiştirildi. 5 milyon 236 bin metrekarelik alan “gelişme konut alanı” olarak ayrıldı. Bu bölüme, 1.20 emsal ile 6 milyon 283 bin metrekare inşaat yapılacak. Binaların yüksekliği 7 kat olarak belirlendi. 246 bin metrekare “konut ticaret”, 703 bin metrekare “ticaret”, 32 bin metrekare akaryakıt istasyonları için ayrıldı.

Planlama alanının toplam 5 milyon 482 bin metrekarelik bölümünde 6 milyon 579 bin metrekare inşaat olacak. Park, millet bahçesi, rekreasyon alanı için 3.7 milyon metrekare ayrıldı. Okul, belediye hizmet alanı, spor alanı, hastane, cami, yol fonksiyonlarının dahil olduğu donatı alanlarına 6.2 milyon metrekare ayrıldı. Planlama alanı içerisinde yaklaşık 143 bin 574 kişinin yaşaması planlanıyor.