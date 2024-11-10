İstanbul'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var

Esenler’de yolcu otobüsünün devrilmesi nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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İstanbul Esenler Otogar Bağlantı Yolu’nda sürücüsünün kimliği ve firma adı henüz belirlenemeyen 33 AVD 156 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsü devrildi.

Kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.

İstanbul'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 1

Haber verilmesi üzerine kaza yerine emniyet, itfaiye, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

İstanbul'da Yolcu Otobüsü Devrildi! Ölü ve Yaralılar Var - Resim : 2

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Esenler'de meydana gelen otobüs kazasında 2 vatandaşımız hayatını kaybederken, 18 kişi de yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza da Allah'tan acil şifalar diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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