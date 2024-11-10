İsrail'den Lübnan'a Saldırı: 7'si İlk Yardım Görevlisi 13 Kişi Öldü

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine düzenlediği saldırılarda 7'si ilk yardım görevlisi 13 kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
İsrail'den Lübnan'a Saldırı: 7'si İlk Yardım Görevlisi 13 Kişi Öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yapıldı. İsrail ordusunun, Sur'a bağlı Deyr Kanun Ras el-Ayn ile Ayn Bial köylerinde ilk yardım görevlilerinin toplanma noktasını hedef aldığı bildirildi. Saldırılarda 7'si ilk yardım görevlisi 8 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ilk yardım görevlisi 12 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

İsrail'in sağlık çalışanlarını hedef almasının kınandığı açıklamada, uluslararası toplumun bu saldırıları caydırıcı bir duruş sergilemediği kaydedildi. İsrail'in Sur kentine bağlı Hannaviye kasabasına düzenlediği saldırıda ise 5 sivil savunma gönüllüsünün öldüğü ifade edildi ancak ayrıntı verilmedi.

Güneydeki Nebatiye kentinde El-Meydan MMahallesi'ne düzenlenen saldırıda ise 12 kişi yaralandı.

Gazze'de Katliamın 400. Günü! Can Kaybı 43 bin 552 OlduGazze'de Katliamın 400. Günü! Can Kaybı 43 bin 552 OlduDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Lübnan
Son Güncelleme:
Dünyanın 1 Numaralı Meyvesi Olarak Biliniyor, Dondurularak Saklanıyor! Tam Bir Antioksidan Bombası Dünyanın 1 Numaralı Meyvesi Olarak Biliniyor, Dondurularak Saklanıyor! Tam Bir Antioksidan Bombası
MHP'den Yeni Anayasa Çıkışı: 'AYM Üyeleri Tamamen Hukukçu Değil' 'AYM Üyeleri Tamamen Hukukçu Değil'
Ankara Büyükşehirden Flaş Açıklama Ankara Büyükşehirden Flaş Açıklama
1 Kaşık Tüketildiği Anda Saniyeler İçerisinde Kana Karışıyor: Tansiyonu 12-8'e Sabitliyor! 1 Kaşık Tüketildiği Anda Saniyeler İçerisinde Kana Karışıyor: Tansiyonu 12-8'e Sabitliyor!