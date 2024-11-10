İsrail'den Lübnan'a Saldırı: 7'si İlk Yardım Görevlisi 13 Kişi Öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığından İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlere ilişkin açıklama yapıldı. İsrail ordusunun, Sur'a bağlı Deyr Kanun Ras el-Ayn ile Ayn Bial köylerinde ilk yardım görevlilerinin toplanma noktasını hedef aldığı bildirildi. Saldırılarda 7'si ilk yardım görevlisi 8 kişinin hayatını kaybettiği, 5'i ilk yardım görevlisi 12 kişinin yaralandığı bilgisi verildi.

İsrail'in sağlık çalışanlarını hedef almasının kınandığı açıklamada, uluslararası toplumun bu saldırıları caydırıcı bir duruş sergilemediği kaydedildi. İsrail'in Sur kentine bağlı Hannaviye kasabasına düzenlediği saldırıda ise 5 sivil savunma gönüllüsünün öldüğü ifade edildi ancak ayrıntı verilmedi.

Güneydeki Nebatiye kentinde El-Meydan MMahallesi'ne düzenlenen saldırıda ise 12 kişi yaralandı.

Kaynak: AA