İstanbul'da 'Yol Verme' Kavgasında Ortalık Savaş Alanına Döndü!

İstanbul Pendik'te iki sürücü arasında yol verme tartışması yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan kavgada, taraflar birbirlerine tekmelerle saldırdı. Kavgada bir sürücü yaralandı.

Son Güncelleme:
İstanbul'da 'Yol Verme' Kavgasında Ortalık Savaş Alanına Döndü!

Pendik'te dün akşam saatlerinde Kaynarca Mahallesi Rıfat Ilgaz Caddesi'nde meydana gelen olayda, iki sürücü arasında yol verme nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, taraflardan birinin arkadaşlarının da kavgaya katılmasıyla olay daha da büyüdü. Peş peşe aldığı yumruklarla yere düşen yaşlı sürücü, saldırganlar tarafından tekmelendi. Çevredeki vatandaşlar tarafları ayırmakta zorluk çekti.

Bir kişinin yaralandığı kavga anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Etiketler
Pendik Kavga Trafik
Son Güncelleme:
Resimde Gizlenen Köpeği 5 Saniyede Bulan, Einstein’a Kafa Tutuyor Resimde Gizlenen Köpeği 5 Saniyede Bulan, Einstein’a Kafa Tutuyor
Hem Alkollü Hem Ehliyetsiz! Motosiklet Sürücüsüne Ceza Yağdı Hem Alkollü Hem Ehliyetsiz! Motosiklet Sürücüsüne Ceza Yağdı
Yalı Çapkını Dizisine Apar Topar Veda Etti! Yeni Sezondaki Adresi Belli Oldu Yalı Çapkını Dizisine Apar Topar Veda Etti! Yeni Sezondaki Adresi Belli Oldu
AFAD Duyurdu: Kahramanmaraş'ta Deprem AFAD Duyurdu! Kahramanmaraş'ta Deprem
ÇOK OKUNANLAR
Yaprağından Fazla Meyve Verdi: Dallar Taşıyamayıp Kırıldı, Çiftçiler Düşenleri Yerden Topladı Yaprağından Fazla Meyve Verdi: Dallar Taşıyamayıp Kırıldı, Çiftçiler Düşenleri Yerden Topladı
BDDK Resmen Açıkladı: Milyonlarca Müşterinin IBAN Numarası Değişecek! Milyonlarca IBAN Numarası Değişecek
Bu Arabaların Hiçbiri Araç Muayenesinden Geçemeyecek: TÜVTÜRK Duyurdu Bu Arabaların Hiçbiri Araç Muayenesinden Geçemeyecek
Diyarbakır-Mersin Hattında Gizli Tutulan Operasyon: Polisten Polise Uyuşturucu Sevkiyatı! Ve Tuz Koktu... Polisten Polise Uyuşturucu Sevkiyatı
İmamoğlu-Kılıçdaroğlu Görüşmesinde Dikkat Çeken Kulis: İki İsim de O Fikirde Birleşti Kritik Görüşmede Dikkat Çeken Kulis