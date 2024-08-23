AFAD Duyurdu: Kahramanmaraş'ta Deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem saat 14.59'da meydana geldi. Depremin derinliği 7.05 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Depremin derinliğini de 4.7 kilometre olarak ölçtü.

Kaynak: Gerçek Gündem