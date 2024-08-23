AFAD Duyurdu: Kahramanmaraş'ta Deprem

Kahramanmaraş'ın Göksün ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.

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AFAD Duyurdu: Kahramanmaraş'ta Deprem

AFAD, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Deprem saat 14.59'da meydana geldi. Depremin derinliği 7.05 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı. Depremin derinliğini de 4.7 kilometre olarak ölçtü.

AFAD Duyurdu! Bodrum Açıklarında DepremAFAD Duyurdu! Bodrum Açıklarında DepremGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

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