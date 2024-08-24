İstanbul'da Yol Verme Kavgası: Tekme Ve Yumruklar Havada Uçuştu

Küçükçekmece'de ters yönden gelen hafifi ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavgada 3 kişi yaralanırken, 2 kişi ise gözaltına alındı

İstanbul'da Yol Verme Kavgası: Tekme Ve Yumruklar Havada Uçuştu

Küçükçekmece'de Mehmet Akif Mahallesi, Kılıç Ali Sokak'ta Perşembe günü saat 18.00 sıralarında hafif ticari araç sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmaya hafif ticari aracın şoförünün yakınları da dahil olunca tekme ve yumruklar havada uçuştu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kavga sırasında yaralanan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Kavga anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: DHA

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