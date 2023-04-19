İstanbul'da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kazan patladı

İstanbul'da Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sıcak su kazanının patlaması nedeniyle yangın çıktı. Patlamanın etkisiyle binadan kopan parçalar etrafa savruldu.

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İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sıcak su kazanı patladı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk belirlemelere göre yüksek basınçtan dolayı sıcak su kazanı patladı. Patlamanın olduğu bölümde hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Tahliye işleminin gerçekleştirilmediği olayda yaralı ya da can kaybının bulunmadığı öğrenildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

 

Kaynak: İHA

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