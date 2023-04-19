Dini referansla iddianame yazmış, Elvan ailesi için hapis istemişti: İşte Akinan soruşturmasının savcısı

Gazeteci Serdar Akinan, FETÖ kumpasları dönemini hatırlatır bir şekilde sabah saatlerinde, Çanakkale Ayvacık’taki evi basılarak gözaltına alındı.

Bir süredir Youtube’da “Delilerin Delisi” isimli kanalda video paylaşan Muhammet Yakut’un iddiaları hakkında yayınlar yapan Akinan’a gözaltı işleminin ardından saatlerce ulaşılamadı. İlk saatlerde yakınları ve avukatları, Akinan'ın nerede olduğunu bilmediklerini kaydetti. Akinan'ın meslektaşları, ailenin karakolu aradığını ancak "orada olmadığı" yanıtını aldıklarını aktardı.

Serdar Akinan, gözaltına alındıktan saatler sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubeye getirildi.

Akinan’a Emniyette yöneltilen suçlamaların ise “Halkı yanıltıcı bilgi yaymak, hakaret, tehdit, kamu görevlisini terör örgütlerine hedef göstermek” olduğu öğrenildi. Emniyet’te ifade işlemleri tamamlanan Akinan, Çağlayan Adliyesi’ne savcılık ifadesi alınması için götürüldü.

EMNİYET, MUHAMMET YAKUT VE 15 TEMMUZ'U SORDU

Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre; Serdar Akinan’a Emniyet’teki sorgusunda, “Muhammet Yakut’u nereden tanıyorsunuz” diye soruldu. Akinan, Yakut’u sözkonusu paylaşımlardan önce tanımadığını, iddialarını bir gazeteci olarak araştırdığını, daha sonra kendisiyle yayın yaptığını belirtti.

Ayrıca Akinan, FETÖ’ye yakınlığıyla bilinen Bold Medya adlı internet sitesinde yer alan 15 Temmuz ile ilgili bir haber soruldu. Akinan, “Yaptığım yayınların başka kişi ve hesaplar üzerinden paylaşılıyor olması benim tasarrufumda olan bir şey değildir. FETÖ ve operasyon medyaları benim adımla yan yana gelecek son yerdir. Ben 2013-2018 yılları arasında IŞİD’in Türkiye’de gerçekleştirdiği 7 bölüm belgesel çektim. Bu belgeselde 60’tan fazla insanla söyleşiler yaptım” dedi.

TEPKİ ÇEKEN DAVALARIN SAVCISI ÇIKTI

Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre; Akinan hakkındaki soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Enes Kocakale’ye aitti. Son dönemde yaptığı yayınlarla, devletin üst kademelerinde yer alanlar hakkındaki iddiaları gündeme getiren Akinan’ın soruşturmasını yürüten savcı Kocakale’nin geçmişte yer aldığı davalar dikkat çekiciydi.

Kocakale, Gezi Parkı eylemleri sırasında Okmeydanı'nda polisin attığı gaz kapsülünün başına isabet etmesiyle öldürülen Berkin Elvan’ın annesi Gülsüm Elvan ile babası Sami Elvan hakkında dava açan savcıydı. Kocakale’nin hazırladığı iddianamede, Gülsüm ve Sami Elvan’ın "cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasından ayrı ayrı cezalandırılmaları talep edilmişti.

DİNİ REFERANSLARLA İDDİANAME YAZMIŞTI

Öte yandan kamuoyunu gündeme ilişkin bilgilendiren Akinan hakkında soruşturma başlatan Kocakale, 24 Şubat 2021 tarihinde Boğaziçili öğrenciler hakkında Yeni Şafak gazetesinin Twitter üzerinden yaptığı paylaşımı ihbar olarak kabul ederek dava açan savcıydı.

Dini referanslara da yer verilen iddianamede, Kâbe resimli pankart hazırlayan öğrenciler için “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçunu işlediği öne sürülmüş, tutuklanan öğrenciler hakkında hapis cezası istenmişti. İddianamede dini referansların yer alması tepki çekmiş Anayasa’nın 2. maddesindeki laiklik ilkesine aykırı hazırlandığı gerekçesiyle Savcı Kocakale’ye tepki gösterilmişti.