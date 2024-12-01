İstanbul'da Sıcak Saatler: Polis Memuru Dehşet Saçtı! Ölü ve Yaralılar Var
İstanbul Çekmeköy'de polis memuru H.Ş. ile üç kişi arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Polis memuru, yanındaki silahıyla 4 kişiye ateş açtı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken, iki kişi de yaralandı. Polis memuru H.Ş.'nin ise olay yerinden kaçtığı öğrenildi.
İstanbul Çekmeköy'de Ekşioğlu Mahallesi Kuran Kursu Caddesi'nde bir inşaat firmasının ofisinde saat 20.05 sıralarında, polis memuru H.Ş. ile iş yeri sahibi S.E., oğulları Y.A.E. ve E.F.E ile çalışanları O.U. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.
ATEŞ EDİP KAÇTI
Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu polis memuru H.Ş. yanındaki silahıyla 4 kişiye ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İş yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırılırken, polis memuru H.Ş.'nin kaçtığı öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olayda yaralanan S.E. ve Y.A.E. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, diğer iki yaralıdan birinin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA