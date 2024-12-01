CHP'nin Yeni Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın Oldu

CHP’nin 17’nci Olağan Gençlik Kolları Kurultayı, “Gelecek ve Umut” temasıyla Ankara, Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı. Kurultaya 81 ilden il gençlik örgütleri katıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açış konuşmasını yaptığı kurultay, akşam saatlerinde sonuçlandı.

Mevcut Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik, görevini kurultayın tek adayı PM Üyesi Cem Aydın'a devretti. CHP'nin yeni Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın oldu.

Kasım ayında, "Umut burada" sloganıyla CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan Aydın, "Kurtuluşun ve kuruluşun sembolü olan Altı Oklu bayrağımız, yozlaşmış ve gaspçı iktidara karşı vatan sevgisinin sarsılmaz simgesi olarak gençliğin ellerinde yeniden yükselecek!" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA