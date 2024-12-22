İstanbul'da Sabıkalı Üst Geçitte Yine Kaza

İstanbul'un Bakırköy ilçesi Yeşilköy Sahilyolu Rauf Orbay Caddesi'nde Florya istikametinde Ataköy Marmaray üst geçidinde yine kaza meydana geldi.

12 Mart 2024'te üs geçide çarpan TIR'ın dorsesi bir otomobilin üzerine devrilmiş, yaşanan kazada 4 kişi hayatını kaybetmişti. Daha sonra da defalarca kere kazaların yaşandığı üst geçide bu kez de üzerinde kamyonet yüklü TIR çarptı. Kaza anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Kaynak: DHA