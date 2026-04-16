İstanbul'da Okul İsmi Vererek Tehdit Paylaşımlarına Soruşturma: 6 Çocuk Gözaltına Alındı

İstanbul'da, sanal medyada Üsküdar'da bir okul ismi verilerek saldırı gerçekleştirileceği yönünde yazışmalar yapan 6 çocuk gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıların ardından telegram isimli sanal medya uygulamasında Üsküdar’da bir okulu hedef göstererek yapılan paylaşımlara inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında, ‘Halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit’ suçunu işledikleri değerlendirilen 6 çocuğun gözaltına alındığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

