Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısında Yeni Detaylar: Katliamın Belgesi Bilgisayarından Çıktı

Kahraramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Olayı gerçekleştiren failin yapılan ev aramasında, kişisel bilgisayarı ve cep telefonu gibi dijital materyallerine el konulmuş ve dijital materyallerde gerçekleştirilen incelemelerde failin bilgisayarında, yakın dönemde büyük bir eylem gerçekleştireceğine dair 11/04/2026 tarihli bir belge içeriğine ulaşılmıştır" denildi.

Kahraramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Kahramanmaraş İli Onikişubat İlçesi Haydarbey Mahallesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu isimli eğitim kurumuna 15.04.2026 tarihinde saat: 13.30 civarında silahlı saldırıdüzenlendiği, olayda öğrenci ve öğretmenlerden ölü ve yaralıların olduğunun bildirilmesi üzerine Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığımızca olayla ilgili resen soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturmayı yürütmek üzere 3 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve 10 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir.
Failin gerçekleştirdiği eylem neticesinde bir öğretmen ve sekiz öğrenci olmak üzere toplam 9 vatandaşımızın hayatını kaybettiği, altısı hayati tehlikesi devam etmek üzere toplam on üç öğrencinin ise yaralandığı, failin ise olay yerinde ölü olarak ele geçirildiği anlaşılmıştır. Vefat eden vatandaşlarımızın ölü muayene ve otopsi işlemleri tamamlanarak definleri yapılmak
üzere ailelerine teslimleri sağlanmıştır.

