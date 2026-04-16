Gülistan Doku Soruşturmasında Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yılın ardından yeniden açıldı. Aralarında Aralarında Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 13 kişi gözaltına alındı. İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yılın ardından yeniden açıldı. Aralarında Aralarında Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Sonel'in aileden "Savcılığa vereceğim" diye aldığı SIM kartı Ankara'daki eski polis Gökhan Ertok'a gönderdiği, Ertok'un da Instagram ve WhatsApp'taki delilleri sildiği anlaşıldı.

Kaynak: DHA

