Gülistan Doku Soruşturmasında Şüpheliler Adliyeye Sevk Edildi

Tunceli'de 2020 yılında kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku dosyası 6 yılın ardından yeniden açıldı. Aralarında Aralarında Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel'in de olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Sonel'in aileden "Savcılığa vereceğim" diye aldığı SIM kartı Ankara'daki eski polis Gökhan Ertok'a gönderdiği, Ertok'un da Instagram ve WhatsApp'taki delilleri sildiği anlaşıldı.

Gülistan Doku soruşturmasında gözaltına alınan ve ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

Kaynak: DHA