İstanbul'da bayramın ilk günü yollar boş kaldı

İstanbulluların Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine ve tatil beldelerine gitmesi ile yollar boş kaldı. Trafik yoğunluğu yüzde 2’lere kadar düşerken, boş kalan yollar havadan görüntülendi.

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Kurban Bayramı’nın birinci gününde İstanbul’da normalde yaşanan trafik yoğunluğunun aksine yollar boş kaldı.

Vatandaşların 9 günlük tatillerini İstanbul dışında geçirmesi nedeniyle Avrupa Yakası E5 Karayolu’nda trafik yoğunluğu azaldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik verilerine göre saat 09.00 sıralarında İstanbul’da trafik yoğunluğu yüzde 2 olarak ölçülürken, ana arterlerin açık olduğu gözlendi. Yoğunluğun az olduğu ve araç seyrinin rahatça sağlandığı Avrupa yakası E5 Karayolu dron ile görüntülendi.

Kaynak: İHA

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