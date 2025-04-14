İstanbul’da Korkunç Kaza! Operatör Kullandığı Kepçeyle 5. Kattan Düştü

Kadıköy'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkım işlemi gerçekleştiren bir kepçe operatörü binanın 5'inci katından zemine düştü. Kazada kepçe operatörü ağır yaralanırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Güncelleme:

Olay, Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Begonya Sokak'ta yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın 5'inci katındaki mini kepçe, çalışma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle zemindeki moloz yığınının üzerine çakıldı. Kazada kepçe operatörü ağır yaralandı.

İstanbul’da Korkunç Kaza! Operatör Kullandığı Kepçeyle 5. Kattan Düştü - Resim : 1

KEPÇE OPERATÖRÜNÜN DURUMU KRİTİK

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

İstanbul’da Korkunç Kaza! Operatör Kullandığı Kepçeyle 5. Kattan Düştü - Resim : 2

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Etiketler
İstanbul Kadıköy iş kazası
Son Güncelleme:
YRP'de Bir Toplu İstifa Daha, Tam 75 Kişi... YRP'de Bir Toplu İstifa Daha, Tam 75 Kişi...
Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı Fenomen Gelin Adayı Songül Yıllar Sonra Ortaya Çıktı: Değişimi Görenleri Şaşırttı
Çamaşır Makinesindeki Küf İçin Etkili Temizlik Yöntemi: Sadece 20 Dakikada Temizleniyor Çamaşır Makinesindeki Küf İçin Etkili Temizlik Yöntemi: Sadece 20 Dakikada Temizleniyor
Bin 1500 Yıllık Tarihi Ayasofya Camii'de Restorasyon Çalışması Başladı, Neler Değişecek? İstanbul'un Büyüleyen Camisi İçin Yeni Karar
ÇOK OKUNANLAR
Emekli Promosyonlarında Bankaların Rekabeti Kızıştı! En Yüksek Para Veren Banka Belli Oldu Emekli Promosyonlarında Bankaların Rekabeti Kızıştı! En Yüksek Para Veren Banka Belli Oldu
Hazır Olun, Gram Altında Büyük Çöküş Sinyali Verildi: Uzmanlar Son Uyarısını Yaptı, Altında Ters Rüzgar Başladı Hazır Olun, Gram Altında Büyük Çöküş Sinyali Verildi: Uzmanlar Son Uyarısını Yaptı
Mahfi Eğilmez Altın Fiyatlarındaki Perde Arkasını Açıkladı! Herkes Ters Köşe Olacak Mahfi Eğilmez Altın Fiyatlarındaki Perde Arkasını Açıkladı! Herkes Ters Köşe Olacak
ATM'den Para Çeken Herkesi İlgilendiriyor! Tümden Değişti ATM'den Para Çeken Herkesi İlgilendiriyor! Tümden Değişti
Daha Önce Keşfedilmemişti, İlk Kez Ortaya Çıktı! 30 Bin Liraya Almıştı, Şimdi Paha Biçilemiyor Daha Önce Keşfedilmemişti, İlk Kez Ortaya Çıktı! 30 Bin Liraya Almıştı, Şimdi Paha Biçilemiyor