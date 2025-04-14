İstanbul’da Korkunç Kaza! Operatör Kullandığı Kepçeyle 5. Kattan Düştü

Olay, Kadıköy 19 Mayıs Mahallesi Begonya Sokak'ta yaşandı. Kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın 5'inci katındaki mini kepçe, çalışma sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle zemindeki moloz yığınının üzerine çakıldı. Kazada kepçe operatörü ağır yaralandı.

KEPÇE OPERATÖRÜNÜN DURUMU KRİTİK

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İlk müdahalesi sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA