İstanbul'da kaçakçılık operasyonu! Piyasa değeri 100 milyon lirayı aşan gözlük ve saat ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ve Beykoz'da düzenlediği operasyonlarda yurda yasa dışı yollarla getirildiği belirlenen çok sayıda güneş gözlüğü ve kol saatine el koydu. Ele geçirilen ürünlerin toplam piyasa değerinin 100 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden edinilen bilgiye göre; yasa dışı yollarla yurda sokulmuş ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edenlere yönelik Fatih ve Beykoz’da operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheli 5 kişiyle birlikte piyasa değeri 100 milyon lirayı bulduğu belirtilen 22 bin 951 adet güneş gözlüğü, 20 bin 702 adet kol saati, 169 adet duvar saati olmak üzere 43 bin 822 adet kaçak ürün ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan işlem yapıldığı bildirildi.

Kaynak: ANKA