Gezi Direnişi’nin 11’inci yılı: Taksim Dayanışması'ndan eylem çağrısı

Taksim Dayanışması'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yarın akşam saat 19.00'da Taksim'de basın açıklaması yapılacağı bildirildi. Açıklamada, "Gezi Direnişi 11 yaşında, adalet yıllardır kayıp!" başlığıyla yapılan bir başka açıklamada ise Gezi eylemleri için "meydanları dolduran milyonların direnişi tüm renkleriyle dirençliliği, kararlılığı, çok sesli bir ezgiyi, yeryüzü sofrasında sıcak bir paylaşımı, kardeşleşmeyi, umudu simgeledi" denildi.

Açıklamada, "Tüm bu gerçekliğin karşısında Gezi direnişini darbeyle, terörle ilişkilendirmek akılla, mantıkla, hukukla ve vicdanla izah edilemez. Bilinmelidir ki, Gezi davası ve benzeri tüm siyasi davalarda 'adalet' mekanizmasını iktidarın siyasi emellerinin aracı haline getirmiş olmak ülkemize yapılan en büyük kötülüklerden biridir" ifadelerine yer verildi.

TAYFUN KAHRAMAN VE CAN ATALAY'IN MESAJLARI PAYLAŞILDI

Taksim Dayanışması, Gezi direnişinin 11'inci yıl dönümü dolayısıyla önceki gün TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası'nda basın toplantısı gerçekleştirdi. Taksim Dayanışması bileşenlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda, DİSK adına Asalettin Arslanoğlu, KESK adına Ensari Korkmaz, İstanbul Tabip Odası adına Osman Küçükosmanoğlu, TMMOB adına İstanbul İKK Sekreteri Seyfettin Avcı söz alarak birer konuşma yaptılar. Konuşmaların ardından haksız ve hukuksuz şekilde 25 aydır özgürlüklerinden mahrum edilen Tayfun Kahraman ile Can Atalay'ın cezaevinden gönderdikleri mesajlar kamuoyu ile paylaşıldı.

“GEZİ ADINA HAPİSTE TUTTUĞUNUZ HERKESİ DERHAL SERBEST BIRAKIN”

Gezi davası nedeniyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen Osman Kavala 7 yıldır, 18'er yıl hapse mahkum edilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Çiğdem Mater ve Mine Özerden ise 2 yıldır cezaevinde... Kendisi de bir süre cezaevinde kalan, Gezi direnişinin önde gelen isimlerinden Mücella Yapıcı, ''Sessiz kalmak, görmezden gelmek bu haksızlığa, adaletsizliğe ortak olmaktır. Talebimiz kısa, net ve somuttur: Gezi adına hapiste tuttuğunuz herkesi derhal serbest bırakın. Serbest bırakmak zorundasınız. Çünkü bu dava öncesinde verilen beraat kararlarında da açıkça ifade edildiği gibi ortada gerçek anlamda bir suç ya da suçlu yoktur'' diyor.

Kaynak: ANKA