İstanbul'da Feci Kaza, Yaralılar Var

Sarıyer’de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü karşı şeride geçerek seyir halindeki otomobille çarpıştı. Kazada kamyon şoförü ile otomobilde yolculuk halinde olan 2 kişi yaralandı.

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Kaza, Maslak Ayazağa Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, 34 GFE 219 plakalı kamyon şoförü D.G. yokuş aşağıya indiği sırada aracının aracın hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen otomobile çarptı.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada kamyon yan yatarken şoför araçta sıkıştı. Yaralı şoför, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce kamyondan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan 2 kişi de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafikte yoğunluğu oluştu. Olay yerindeki kamyonun kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

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Kaynak: DHA

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