İstanbul'da Feci Kaza, Yaralılar Var
Sarıyer’de aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon şoförü karşı şeride geçerek seyir halindeki otomobille çarpıştı. Kazada kamyon şoförü ile otomobilde yolculuk halinde olan 2 kişi yaralandı.
Kaza, Maslak Ayazağa Caddesi'nde saat 11.00 sıralarında yaşandı. Alınan bilgiye göre, 34 GFE 219 plakalı kamyon şoförü D.G. yokuş aşağıya indiği sırada aracının aracın hakimiyetini kaybederek karşı şeritten gelen otomobile çarptı.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada kamyon yan yatarken şoför araçta sıkıştı. Yaralı şoför, ihbar üzerine olay yerine gelen ekiplerce kamyondan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan 2 kişi de tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafikte yoğunluğu oluştu. Olay yerindeki kamyonun kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.
Kaynak: DHA
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