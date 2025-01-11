Uçuruma Yuvarlanan Kamyonetteki 3 Kişi Yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kamyonetin 20 metrelik uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, araç vinçle çıkarıldı.

Uçuruma Yuvarlanan Kamyonetteki 3 Kişi Yaralandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürücüsü henüz öğrenilemeyen 48 ADU 608 plakalı kamyonet, Bodrum-Yalıkavak kara yolu Dağbelen mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 20 metrelik uçuruma devrildi. Kazada sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Kamyonet ise vinç ve kepçe yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kaynak: AA

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