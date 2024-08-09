İstanbul'da Feci Kaza! Ambulans Otomobilin Üzerine Devrildi

İstanbul Arnavutköy'de ambulans otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde Dursunköy Mahallesi Eski Edirne Caddesi'nde ilerleyen kamyonet, bu sırada vakaya giden özel ambulansa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak karşı şeriden geçen ambulans, burada kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarpıp üzerine devrildi.

İstanbul'da Feci Kaza! Ambulans Otomobilin Üzerine Devrildi - Resim : 1

Kazada, içinde hasta bulunmayan ambulanstaki 3 sağlık görevlisi ile otomobil sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA

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