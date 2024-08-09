Çim Konserleri’nde Sena Şener Rüzgârı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlediği Çim Konserleri kapsamında sahne alan Sena Şener, İzmirlilere unutulmayacak bir akşam yaşattı.

Sesi ve sahne performansı ile Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Sena Şener, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çim Konserleri kapsamında dün akşam Tarihi Havagazı Fabrikası’nda sahne aldı.

En beğenilen şarkılarını İzmirliler için söyleyen Şener, kulakların pasını sildi. 9 yaşında gitar çalmaya, 10 yaşında şarkı söylemeye başlayan ve 11 yaşına geldiğinde ilk İngilizce şarkısını yazan Sena Şener, izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.

Kaynak: İHA