Çim Konserleri’nde Sena Şener Rüzgârı

Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen Çim Konserleri kapsamında sahne alan Sena Şener, İzmir'de yaşayanlara güzel bir akşam keyfi sundu.

Çim Konserleri’nde Sena Şener Rüzgârı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlediği Çim Konserleri kapsamında sahne alan Sena Şener, İzmirlilere unutulmayacak bir akşam yaşattı.

Sesi ve sahne performansı ile Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Sena Şener, İzmir Büyükşehir Belediyesi Çim Konserleri kapsamında dün akşam Tarihi Havagazı Fabrikası’nda sahne aldı.

En beğenilen şarkılarını İzmirliler için söyleyen Şener, kulakların pasını sildi. 9 yaşında gitar çalmaya, 10 yaşında şarkı söylemeye başlayan ve 11 yaşına geldiğinde ilk İngilizce şarkısını yazan Sena Şener, izleyicilere keyifli bir akşam yaşattı.

Kaynak: İHA

Trabzon’un Gizemli Hazinesi Açıldı! Karadeniz'e Gidenler Görmeden Dönmüyorlar Trabzon’un Gizemli Hazinesi Açıldı! Karadeniz'e Gidenler Görmeden Dönmüyorlar
Erişim Engeli Getirilen Roblox'tan İlk Açıklama! Erişim Engeli Getirilen Roblox'tan İlk Açıklama!
Türkiye Ayağa Kalktı: Altındağ'da Katliam Var Türkiye Ayağa Kalktı! Altındağ'da Katliam Var
Bakan Ersoy'dan Instagram Açıklaması Bakan Ersoy'dan Instagram Açıklaması
ÇOK OKUNANLAR
Ankara'da Yolcu Otobüsü Kaza Yaptı: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var! Yolcu Otobüsü İki Parçaya Ayrıldı! 9 Ölü, 26 Yaralı
Erdoğan’dan ‘Hiçbir Şey Bitmedi’ Mesajı: İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler İşte İsim İsim AKP’ye Geçeceği Belirtilen Siyasetçiler
Niğde'den Sonra Ankara'da Katliam... Poşetler İçinde Onlarca Ölü Köpek Poşetler İçinde Onlarca Ölü Köpek Bulundu
O Tarihte Emeklilik Planları Yapanlar Dikkat! Maaşlarda Yüzde 35 Kayıp Yaşanacak Daha Az Maaş Alınacak
Meteoroloji İstanbul Dahil 16 İl İçin Alarm Verdi! Gök Gürültülü Sağanak Yağış Geliyor Meteoroloji İstanbul Dahil 16 İl İçin Alarm Verdi!