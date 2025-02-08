İstanbul'da Dernek Binasına Saldırı: 34 El Ateş Edip Kaçtılar

Olay Kartal'da Soğanlık Mahallesi'nde bulunan Bayburt Akşar Derneği'nde saat 01.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, derneğin karşı sokağında bulunan bir park içerisine motosiklet ile gelen şahıslar tarafından dernek binasının üst katına doğru uzun namlulu silahlar ile 34 el ateş açıldı.

Kurşunlar derneğin camlarına ve duvarlara isabet etti. Saldırı esnasında dernek içerisinde bulunan 3 kişi olaydan yara almadan kurtulurken saldırganlar olay yerinden kaçarak uzaklaştı. İhbar üzerine adrese gelen polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA