İstanbul'da deniz taksilerde yeni dönem başladı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından başlatılan yeni bir uygulamayla deniz taksileri artık 10 kişiye kadar paylaşımlı olarak kullanılabilecek. Paylaşımlı yolculuk seçeneği, deniz taksilerinin daha uygun fiyatlı hale gelmesini ve daha fazla kişinin tarafından kullanılmasını hedefliyor.

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İstanbul'da deniz taksilerde yeni dönem başladı!

İstanbul'da Deniz Taksiler, İBB Ulaştırma Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) aldığı kararla uygulamaya konulan son güncellemeyle "paylaşımlı yolculuk’" seçeneğini de hizmete sundu.

Kullanıcılar artık uygulama üzerinden güzergah, tarih ve saat seçimi yaptıktan sonra 'Tekli' ve 'Paylaşımlı' seçeneklerinden birini tercih edecek.

DENİZ TAKSİLERDE PAYLAŞIMLI YOLCULUK NASIL KULLANILIR?

Kullanıcılar, 'Paylaşımlı' yolculuk seçeneğinde, daha önce paylaşıma açılan yolculukları görüntüleyebiliyor, yolculuğa dahil olabiliyor veya kendi yolculuğunu başkalarının paylaşımına açabiliyor.

Kullanıcı, yolculuğu başkalarının paylaşımına açmayı tercih ettiği takdirde yolculuğun 'Garantörü' oluyor ve ödemenin tamamını gerçekleştiriyor. Yolculuk başlayana kadar 'Katılımcı' olarak eklenen her bir yolcudan toplam ücretin onda biri kesilerek yolculuğun sonunda, garantöre iade ediliyor.

Deniz Taksilerdeki halihazırda fiyatlar şöyle:

- 1 mil dahil açılış ücreti 210 TL,

- 1-4 mil arası mil başına 155 TL,

- 4-8 mil arası mil başına 125 TL,

- 8 mil sonrasında mil başı 100 TL olan yolculuk ücretleri, paylaşımlı yolculuk sayesinde yolcular arasında bölünüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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