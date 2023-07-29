Bolu’daki orman yangını 45 saat sonra kontrol altında

Bolu’nun Göynük ilçesinde yıldırım düşmesi neticesinde başlayan orman yangınına 45 saat sonra kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken kaç hektar alanın yandığı ile ilgili henüz bilgi verilmedi.

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Bolu’daki orman yangını 45 saat sonra kontrol altında

27 Temmuz Perşembe günü saat 16.30 sıralarında Aşağıkınık köyü mevkiindeki ormanlık alanda yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Helikopter ve arzözlerle yangına müdahale edilirken çevre illerden de destek istendi. 1’i Jandarma Genel Komutanlığı, 6’sı Orman Genel Müdürlüğüne ait 7 helikopter desteğe gelirken, Düzce, Sakarya, Zonguldak, Karabük ve çevre illerden de orman işçileri ve itfaiyeciler söndürme çalışmalarına iş makineleri ile katıldı.

45 saatin ardından yangın kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları devam ediyor. Sosyal medya hesabından yangının kontrol altına alındığını yayınlayan Bolu Genel Müdürlüğü, "Bolu Göynük’te devam eden orman yangını kahramanlarımızın müdahaleleri ile sonucu kontrol atına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor" denildi.

Soğutma çalışmalarının ardından kaç hektarlık alanın yandığıyla ilgili tespit yapılacak.

Kaynak: İHA

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