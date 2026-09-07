İstanbul'da Dehşete Düşüren Olay: İş Sağlığı Doktoruna Bıçaklı Saldırı

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Tuzla İlçesi Aydınlı Mahallesi - Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen olayda OSB’de iş sağlığı doktoru olarak görev yapan B. A. bıçaklı saldırıya uğradı.

DOKTOR HASTANEYE KALDIRILDI

Saldırıda ağır yaralanan B.A. olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Emniyet ekiplerinin olayla ilgili başlattığı incelemede olayı, daha önce Anadolu Organize Sanayi Bölgesi’nde çalışan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu belirlenen S.A. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi.

ŞAHIS İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Şahsı yakalamaya yönelik başlatılan çalışma sonucunda da şüphelinin, sahil bölgesinde intihara teşebbüs ettiği belirlenirken; zanlı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştır. Olayda kullanıldığı düşünülen bıçak da zanlının üzerinde bulundu.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi