İstanbul'da Dehşet! Öldürülüp İnşaat Alanına Atıldı

İstanbul'un Ümraniye ilçesi Cemil Meriç Mahallesi Halk Caddesi üzerinde sabah saatlerinde erkek cesedi bulundu.

İddiaya göre, bir ortaokulun yanında bulunan ve yarım bırakılan inşaat alanında hareketsiz yatan şahsı gören vatandaş durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

ÖLDÜRÜLÜP İNŞAAT ALANINA ATILMIŞ

Sağlık ekipleri, boş inşaat temelinde hareketsiz yatan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Daha önceden öldürülerek inşaat alanına atıldığı öğrenilen orta yaşlardaki erkek şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Çevre esnaflarından Murat Çelik, "Sabahtan beri polis ekiplerinin burada olduğunu gördüm. Komşulara sordum. Bir şahsın öldürülüp metruk araziye bırakıldığını söylediler. Olay yeri inceleme ekipleri ve polis ekipleri çalışma yapıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İHA