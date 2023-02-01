İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul’da beklenen kar yağışı gece saatlerinde yoğunlaşarak özellikle Beylikdüzü’nde etkisini gösterdi.

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İstanbul’da beklenen kar yağışı başladı

İstanbul’da uzun zamandır beklenen kar yağışı, gece saatlerinde Beylikdüzü’nde etkisini gösterirken yollar kısa süre içinde beyaza büründü. Meteoroloji ve AKOM’un uyarıları sonrası yağan kara dışarıda yakalanan bazı vatandaşlar ise mutluluklarını dile getirdi.

Kar yağışı hakkında konuşan vatandaşlardan Mustafa Koçak, “Şu anda ağabeyimi bekliyorum. Karı bekliyorduk ve sonunda geldi. İnşallah herhangi bir problem olmadan güzel bir şekilde atlatırız. Güzel bir doğa olayı. Ben seviyorum ve inşallah eğlenceli bir şekilde geçer. Ben çok mutluyum, kaza bela olmadan inşallah geçer” dedi.

Kar yağışına sevindiğini dile getiren bir başka vatandaş Yiğit Duman ise “Hele şükür geldi. Uzun zamandır bekliyorduk. Şahsen mutlu oldum hem de tatil zamanı geldi. Bu sene bekletti ama olsun. Geçen yıl gibi yağarsa öğrenciler için bir nebze mutluluk olur. Ben şu anda otobüs bekliyorum. İnşallah otobüslerde de bir sıkıntı çıkmaz” diye konuştu

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