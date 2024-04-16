İstanbul'da AVM'de bir kişi intihar etti

Şişli’de bulunan Cevahir AVM’de sabah saatlerinde kimliği öğrenilemeyen erkek şahıs 5. kattan aşağıya atladı. Alışveriş merkezinin zeminine düşen şahıs, olay yerinde hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
İstanbul'da AVM'de bir kişi intihar etti

Olay, sabah saatlerinde Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan Cevahir Alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah AVM açıldıktan sonra içeriye giren ve kimliği öğrenilemeyen şahıs merdivenler ile en üst kata çıktı.

En üst katta bulunan bir kafeteryada oturan şahıs iddiaya göre şüpheli davranışlar sergilemesi üzerine çalışanların dikkatini çekti. Daha sonra korkulukları aşarak aşağıya atlayan şahıs alışveriş merkezinin zeminine düştü. Güvenliklerin ihbarı sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Olayın ardından Cevahir AVM’de girişler bir süreliğine durduruldu. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptıkları incelemelerin ardından AVM yeniden hizmet vermeye başladı. Olay yerinde hayatını kaybeden şahsın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
İntihar
Son Güncelleme:
Ünlü mağaza zinciri iflas etti. Yüzlerce şubesinin kapısına kilit vuruluyor Ünlü mağaza zinciri iflas etti. Yüzlerce şubesinin kapısına kilit vuruluyor
Finali kesinleşen Kanal D dizisinde neler oluyor? Kadroya yeni bir isim geldi... Finali kesinleşen Kanal D dizisinde neler oluyor? Kadroya yeni bir isim geldi...
MEB'den MESEM kararı: 8 bin 406 işletmenin sözleşmesi feshedildi 8 bin 406 işletmenin sözleşmesi feshedildi
Can Atalay'dan deprem kayıpları için seferberlik çağrısı Can Atalay'dan deprem kayıpları için seferberlik çağrısı
ÇOK OKUNANLAR
İsviçre Federal Gıda Güvenliği Dairesi, Beypazarı sodalarında "aşırı seviyede bor" tespit etti İsviçre, Beypazarı sodalarında "aşırı seviyede bor" tespit etti
Mansur Yavaş’ın ‘İlk icraatım’ olacak dediği proje belediye meclisinden geçti Mansur Yavaş’ın ‘İlk icraatım’ olacak dediği proje belediye meclisinden geçti
Selçuk Bayraktar’dan Hollandalı gazeteciye Kürtçe yanıt: Burası Türkiye Selçuk Bayraktar’dan Hollandalı gazeteciye Kürtçe yanıt
Kulis: AKP'nin 'Erdoğan sonrası dönem' için planı ortaya çıktı AKP'nin 'Erdoğan sonrası dönem' için planı ortaya çıktı
Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'a dava açıyor Yılmaz Erdoğan, Cansu Taşkın'a dava açıyor