İstanbul'da Akılalmaz Görüntü! Evlerin Altını Kazıyorlar, Mahalleli Uçurumun Kenarında

Türkiye’nin birçok yerinde vatandaşlar madenler ve onların etkileriyle burun buruna yaşarken, İstanbul’un Sultangazi ilçesindeki maden sahasındaki durumun vahameti gözler önüne serildi.

Sultangazi'de dinamitle patlama ve kepçelerle yapılan çalışmaların ardından giderek büyüyen maden sahası Cebeci Mahallesi'ndeki evlerin altını adeta oyuyor. Evlerinin hemen dibindeki kazı ve tehdit yoluyla yerlerinden edilen mahalleli isyan etti.

Maden sahası akıllara durgunluk verecek dereceye ulaşırken, uçurumun kenarında yaşamaya zorlanan mahalleli, şirketin sahibinin teklif ettiği parayı zorla kabul ettirilmeye zorlandıklarını belirtti. Teklifi reddeden vatandaşların evlerinin altının kazıldığı ve yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıldıklarını belirten mahalleli yetkililerin ise olaya seyirci kaldıklarını söyledi.

EVLERİNİN DİBİNDE DİNAMİT PATLATILIYOR

Maden sahasını genişletmek üzere evlerin dibinde dinamit patlatıldığı belirtilirken, patlamanın etkisiyle çevredeki evlerde büyük sarsıntı yaşanıyor. Dinamit patlatma işlemi sırasında ortaya çıkan toz bulutu nedeniyle mahallede yaşayan birçok kişinin astım hastası olduğunu kaydeden Kadir Aydın isimli vatandaş, “25 yıldır burada yaşıyorum. Bu zamana kadar hep toz içerisinde yaşadık. Ailemizden 4-5 kişi astım hastası. Sadece bizim ailede değil çevrede yaşayan birçok ailede astım hastalığı var. Biz sürekli nefes darlığı gibi sorunlar yaşıyoruz. Yine bu toza alıştık yaşıyoruz ama bu yıl kapımıza kadar geldiler. Uçurumları aşarak evimize gelmeye çalışıyoruz. Zorla çıkartacağız diyorlar, şu anda gelip bizimle konuşmuyorlar. Tehdit ile çıkarmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

MAHALLELİ TEHDİTLERE İSYAN ETTİ

Cebeci Mahallesi'nde 50 yıldır yaşadığını belirten Yunus Aydın ise tehditlere isyan etti. Aydın şunları söyledi:

“Bizi tehdit ediyorlar, bu yıla kadar böyle bir durum göremedik. Bu durumdan çok huzursuzuz, sürekli kaldıracağız diyorlar. Bizim kolumuzdan tutuyorlar, evimizi yıkıyorlar. Bizi vatandaşlıktan reddetsinler. Biz de çıkalım gidelim o zaman. Biz vatandaş değiliz herhalde, Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Rant peşindeler burada, bizim canımız umursamıyorlar.”

Kaynak: İHA