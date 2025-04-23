İstanbul'da 6.2 Büyüklüğünde Deprem! Büyük Panik Cadde ve Sokaklara Taştı

İstanbul’da meydana gelen 6.2 büyüklüğünde deprem sonrası büyük panik cadde ve sokaklara taştı. Öte yandan iletişimde yaşanan aksaklıklar tepkileri de beraberinde getirdi.

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Bugün öğleden sonra İstanbul, uzun süredir beklenen bir depremle sarsıldı. Saat 12:49 civarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, şehirde büyük bir kaosa neden oldu. Depremin merkezi, İstanbul’un Silivri (Marmara Denizi açıkları) olarak kaydedilirken, sarsıntı İstanbul'un dört bir yanından hissedildi.

HERKES SOKAĞA DÖKÜLDÜ

İlk sarsıntının ardından büyük bir panik dalgası şehri sardı. Özellikle alışveriş merkezleri, ofis binaları ve evlerde yaşayanlar, ani bir şekilde dışarıya çıkmak için sokaklara döküldü. Birçok kişi, güvende olmak amacıyla hızlıca evlerini terk etti. Toplu taşıma duraklarında ve caddelerde yoğun bir kalabalık oluştu. Araçlar, olası artçı sarsıntılar nedeniyle tedirgin bir şekilde trafikte ilerledi.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Depremin hemen ardından başlayan artçı sarsıntılar, vatandaşlarda daha büyük bir tedirginliğe neden oldu. İstanbul'un farklı bölgelerinden gelen ilk bilgilere göre, bazı binalarda maddi hasar meydana geldi. Çeşitli mahallelerde, duvarlarda çatlamalar ve camlarda kırılmaların yaşandığı aktarıldı.

İLETİŞİMDE AKSAKLIKLAR YAŞANDI!

Öte yandan internet ve telefon hatlarındaki yoğunluk, haberleşme sorunlarına yol açtı. Yetkililer, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve halkın paniğe kapılmaması gerektiğini vurguladı.

Şu an itibariyle, deprem sonrası İstanbul'da hayat yavaş yavaş normale dönmeye başlasa da, tedirginlik hala devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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