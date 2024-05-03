İstanbul'da 1 Mayıs operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

Saraçhane'deki 1 Mayıs kutlamalarında AYM kararına rağmen, polisin kapattığı Bozdoğan Kemeri'nden Taksim'e ilerlemek için barikatları zorlayan 47 kişinin bu sabah evlerine düzenlenen operasyonlarda gözaltına alındığı kaydedildi.

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İktidar, İstanbul'da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nın Taksim'de kutlanmasın diye valilik aracılığıyla birçok uygulamaya girişmişti.

Megakentte, Taksim'e gidiş güzergahındaki birçok yol ve ulaşım aracı hizmete kapatılmıştı.

1 Mayıs'ın kutlanacağı Saraçhane'nin aşağısında bulunan, Taksim'e giden yolda olan tarihi Bozdoğan Kemeri ise toma ve 3-4 sıra polis ekipleri ile kapatılmıştı.

Polis, kemerden Taksim'e ilerlemek isteyen kitleye de sert müdahalede bulunmuştu.

Çağdaş Hukukçular Derneği(ÇHD), Saraçhane'de kemeri zorlayan 47 kişinin bu sabah evlerine düzenlenen baskınlarda gözaltına alındığını duyurdu.

ÇHD'nin X hesabından yaptığı paylaşım şöyle:

"1 Mayıs'ta hukuksuz Taksim yasağına karşı direndikleri gerekçesiyle 47 kişinin evinin basıldığı bilgisini aldık. Gözaltıların takibi için Vatan Emniyet'e geçeceğiz. AYM kararını ihlal edenler hukuktan bahsedemez! Yaşasın 1 Mayıs."

Toplumsal Özgürlük Partisi'nin (TÖP) konuya ilişkin yaptığı açıklama ise şöyle:

"İstanbul'da aralarında parti üyelerimizin de olduğu çok sayıda devrimcinin evine şafak operasyonu düzenleniyor. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken çok sayıda kişi hakkında da gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Gözaltı gerekçesinin 1 Mayıs yürüyüşü olduğu bilgisine ulaşıldı. İstanbul valisinin provokatif tehditleri sonrası gerçekleşen operasyonlara cevabımız "Baskılar sökmedi, sökmeyecek."

Kaynak: Gerçek Gündem

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