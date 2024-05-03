Ailesini bıçakla rehin alan kişiyi polis ikna etti

Bursa'da ilçesinde annesi, babası ve 2 kardeşini bıçakla rehin alan kişiyi, polis ekipleri ikna etti.

Ailesini bıçakla rehin alan kişiyi polis ikna etti

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde annesi, babası ve 2 kardeşini bıçakla rehin alan kişi, polis ekiplerince ikna edilerek teslim oldu.

Güneştepe Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katında ikamet eden Uğurcan K. ile aile bireyleri arasında tartışma çıktı.

Uğurcan K, mutfaktan aldığı bıçakla annesi, babası ve 2 kız kardeşini evin odasına kilitleyerek rehin aldı.

Durumu öğrenen yakınları olay yerine gelirken polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Polis, zaman zaman balkona çıkan Uğurcan K'yi konuşarak ikna etmeye çalıştı.

Aile bireyleri, itfaiye ekipleri tarafından odanın penceresinden dışarı çıkarılırken, Uğurcan K. ise polis ekiplerinin yaklaşık bir saat süren ikna çabasının ardından teslim oldu.

Uğurcan K. polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

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