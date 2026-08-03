İstanbul'a Sis Çöktü, Çok Sayıda Vapur Seferi İptal Edildi

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Sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, İstanbul Boğazı'nda etkili olurken görüş mesafesi azaldı.

İSTANBUL'A SİS ÇÖKTÜ

Sis yüksek kesimlerde etkili olmasının yanı sıra boğaz boyunca da görüldü. Sis sebebiyle Sirkeci-Harem arabalı vapuru iptal olurken Şehir Hatları da ikinci bir açıklamaya kadar çok sayıda seferin iptal olduğunu açıkladı.

İşte iptal olan seferler:

Kadıköy-Kabataş

Kadıköy-Beşiktaş

Kadıköy-Karaköy-Eminönü

Üsküdar-Karaköy-Eminönü

Üsküdar-Haliç

Kadıköy-Haliç

Beşiktaş-Haliç

Kadiköy-Üsküdar-Ortaköy

Kadıköy-Beşiktaş-İstinye- Sarıyer

Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş

Üsküdar-Aşiyan

08.00 Arnavutköy-Eminönü

08.05 Çengelköy-Eminönü

Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş

Çengelköy-İstinye Ring Hattı

BOĞAZ, TRANSİT GEÇİŞLERE KAPATILDI

Şehir içi denizden ulaşımda Sirkeci-Harem seferi hariç iptallere sebep olmayan sis uluslararası deniz trafiğine engel oldu. Kıyı Emniyeti yetkilileri boğaz hattının geçici süreliğine kısıtlı görüş sebebiyle trafiğe kapandığını bildirdi.

Kaynak: DHA-İHA