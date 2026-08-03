İstanbul'a Sis Çöktü, Çok Sayıda Vapur Seferi İptal Edildi

İstanbul'da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, hem kara hem de deniz ulaşımını etkiledi. Özellikle İstanbul Boğazı ve Üsküdar çevresinde görüş mesafesi yer yer birkaç metreye kadar düştü. Boğaz Hattı gemi trafiğine kapatılırken, Şehir Hatları çok sayıda seferin iptal edildiğini duyurdu.

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Sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, İstanbul Boğazı'nda etkili olurken görüş mesafesi azaldı.

İSTANBUL'A SİS ÇÖKTÜ

Sis yüksek kesimlerde etkili olmasının yanı sıra boğaz boyunca da görüldü. Sis sebebiyle Sirkeci-Harem arabalı vapuru iptal olurken Şehir Hatları da ikinci bir açıklamaya kadar çok sayıda seferin iptal olduğunu açıkladı.

İşte iptal olan seferler:

  • Kadıköy-Kabataş
  • Kadıköy-Beşiktaş
  • Kadıköy-Karaköy-Eminönü
  • Üsküdar-Karaköy-Eminönü
  • Üsküdar-Haliç
  • Kadıköy-Haliç
  • Beşiktaş-Haliç
  • Kadiköy-Üsküdar-Ortaköy
  • Kadıköy-Beşiktaş-İstinye- Sarıyer
  • Küçüksu-Beşiktaş-Kabataş
  • Üsküdar-Aşiyan
  • 08.00 Arnavutköy-Eminönü
  • 08.05 Çengelköy-Eminönü
  • Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş
  • Çengelköy-İstinye Ring Hattı

BOĞAZ, TRANSİT GEÇİŞLERE KAPATILDI

Şehir içi denizden ulaşımda Sirkeci-Harem seferi hariç iptallere sebep olmayan sis uluslararası deniz trafiğine engel oldu. Kıyı Emniyeti yetkilileri boğaz hattının geçici süreliğine kısıtlı görüş sebebiyle trafiğe kapandığını bildirdi.

Kaynak: DHA-İHA

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