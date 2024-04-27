İstanbul ve Tekirdağ'da aralarında doktor ve hemşirenin bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, operasyon Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde " suç işlemek amacıyla örgüt kurma, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve resmi belgede sahtecilik" şüphesiyle başlatıldı.

ANKA'nın aktardığı İddialara göre, aralarında doktor, hemşire, ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının da olduğu şüphelilerin örgütlü hareket ettikleri, rüşvet suçuna konu maddi menfaat temin ettikleri özel hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerine usulsüz bebek hasta sevk ettikleri ileri sürüldü.

HASTANEDE TUTMAYA DEVAM ETTİLER

SGK Başkanlığı'nca özel hastanelerde tedavi gören bebek hastalara günlük 8 bin lira ödeme yapıldığı için hastane görevlilerinin iyileşen ve taburcu edilmesi gereken bebekleri, ödeme almaya devam edebilmek için hastanelerde tutmaya devam ettikleri iddia edildi.

Açıklamada suçlama ilgili işleyişe şu şekilde yer verildi:

"Bahse konu yoğun bakım ünitelerinde 7/24 bulunması zorunlu doktor personeli masraflardan kaçınmak için yoğun bakım ünitesinde bulundurmadığı, yalnızca resmi kayıtlarda görevli olarak gösterildiği ancak bebek hastaların durumları ağırlaştığı gün ve saatlerde görevli gösterilen doktorlara ait telefonların hastanelerden uzak bambaşka noktalarda baz verdikleri,

Yoğun bakım ünitelerinde mütemadiyen hemşirelerin çalıştırıldığı, acil durumlarda telefonla hemşirelerin birbirlerine hangi müdahalede bulunmaları gerektiğini telkin ettikleri, hasta yakınları doktorla görüşmek istediğinde hemşirelerin kendilerini doktor olarak tanıttıkları yönünde bulgular elde edilmiştir."

41 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonun ardından İstanbul ve Tekirdağ'da aralarında 14 doktor, 17 hemşire, 8 hastane görevlisinin de olduğu toplam (41) şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet ve işyerlerinde yapılan adli aramalarda ise 45 dijital materyal, 55 kutu yasadışı ilaç, 102 sayfa usulsüz tıbbi işleme ilişkin doküman ele geçirildi. Firari olan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Gerçek Gündem