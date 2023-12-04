İstanbul Valisi'nden deprem açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, Marmara'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem hakkında açıklamada bulundu.

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İstanbul Valisi'nden deprem açıklaması

Marmara Denizi'nde, Bursa'nın Gemlik ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi.

AFAD, İstanbul, Balıkesir ve Kocaeli'nde de hissedilen depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıklandı.

Kandilli Rasathanesi ise 4.9 olarak duyurdu ve merkez üssünü Mudanya olarak belirledi.

İstanbul Valisi Davut Gül, depremle ilgili bir açıklama yaptı.

Gül şunları söyledi:

"Deprem ilimizde de hissedildi. Çok şükür şimdilik bize ulaşan bir ihbar yok. Tarama çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun, Rabbim milletimizi her türlü kaza beladan muhafaza etsin…"

Kaynak: Gerçek Gündem

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