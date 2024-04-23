İstanbul Valisi Gül resmen duyurdu: Taksim'de 1 Mayıs yine yasak!

İstanbul Valisi Davut Gül, 1 Mayıs kutlamalarına ilişkin konuştu.

DİSK, KESK, TTB, TDB ve TTMOB gibi sendika ve sivil toplum kuruluşlarının 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanması için yaptığı başvuruyu değerlendiren Vali Davut Gül, son kararlarını açıkladı.

"Taksim bu tür etkinliklerin tamamına kapalı. Talep eden herkese Taksim'de kutlamaların olmayacağını ilettik. Taksim'in dışındaki bir alanda kutlanacak" diyen Davut Gül, Taksim'in 1 Mayıs kutlamalarına kapalı olduğunu belirterek, "Taksim'in dışındaki herhangi bir alanda kutlanacak. Biz nerede kutlamak istediklerine söyleyecekler. Biz de güvenlik güçlerimizle birlikte tedbir alacağız" dedi.

Gül, kutlamalar için belirlenecek alanın bu hafta içi duyurulacağını da sözlerine ekledi.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün daha öncesinde DİSK ile yaptığı görüşmede, "Bu karar beni aşar" demişti.

TAKSİM'DE 1 MAYIS 2012'DEN BERİ YASAK

Enternasyonal olarak tüm işçi ve emekçilerin kutladığı 1 Mayıs Uluslararası İşçi Bayramı, Türkiye’deki adıyla Emek ve Dayanışma Günü, ülkemizde 2012'den beri kutlanmıyor.

İstanbul Valiliği, Taksim için 1 Mayıs gününe toplantı ve yürüyüş yasağı koyuyor, metroda Taksim ve Şişhane duraklarını kapatıyor, İstiklal Caddesi'ne girişleri yasaklıyor.

Taksim'e çıkmak isteyen kişiler ise 2911'e (Gösteri ve Toplantı Yürüyüşleri Kanunu) muhalefetten gözaltına alınıyor, haklarında davalar açılıyor.

2024 İÇİN DE 1 MAYIS İÇİN TAKSİM'E ÇAĞRI YAPILDI

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 1 Mayıs ile ilgili yaptığı açıklamasında, "1 Mayıs 2024'te yüzümüzü Taksim'e dönüyoruz" diyerek Taksim'e çağrı yapmıştı.

KESK, TTB, TMMOB da DİSK gibi 1 Mayıs'a çağrı yapmıştı.

Birçok sol, sosyalist parti de 1 Mayıs için Taksim'e çağrı yapmıştı.

CHP DE DESTEK VERMİŞTİ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer, 1 Mayıs İşçi Bayramı için sendikaların Taksim Meydanı’na yaptığı çağrıya destek vererek, “Taksim Meydanı’nın tarihine ve değerine uygun şekilde emekçilere açılmasını istiyoruz. Sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin bu konudaki çağrılarına biz de destek veriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il örgütünün, İstanbul Valiliği ile görüşme gerçekleştireceğini bildiren Taşcıer, “Partimizin Taksim konusundaki talebini, beklentisini iletecekler” demişti.

AYM KISITLMAYA HAK İHLALİ DEMİŞTİ

DW’den Alican Uludağ’ın haberine göre, Anayasa Mahkemesi (AYM), 2014 ve 2015 yıllarında İstanbul Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamalarına yasaklanması ve kutlamak isteyen sendikalara polisin müdahale etmesi nedeniyle iki ayrı hak ihlali kararı verdi. 1 Mayıs 1977'deki kutlamalar sırasında 34 kişinin öldüğü Taksim'in işçiler açısından sembolik anlamı olduğunu belirten mahkeme, "Taksim Meydanı emekçilerin ortak hafızasıdır" demişti.

Yüksek Mahkeme, 12 Ekim 2023'te yaptığı toplantıda başvurucuların toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Her başvurucuya 18'er bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmeden mahkeme, kararın bir örneğinin "benzer hak ihlallerinin önlenmesi amacıyla bilgi için" İstanbul Valiliğine, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine de karar vermişti.

KARARIN GEREKÇESİ

AYM'nin kararının gerekçesinde, Taksim Meydanı'nın işçiler açısından önemine işaret edildi. Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs 1997 İşçi Bayramı kutlamalarına 500 bin kişinin katıldığı anlatılan kararda, bu kutlamalar sırasında yaşanan kargaşa ve gerçek mermilerin kullanılması sonucunda 34 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi. Bu tarihten sonra Taksim Meydanı'nın başta işçiler ve sendikalar olmak üzere farklı kesimler için 1 Mayıs kutlamalarında sembolik bir değer kazandığı anlatılan kararda, "Meydana gelen olaylar toplumsal hafızaya kazınmış, uzun yıllar devam eden soruşturmalardan ve yargılamalardan hiç kimse ceza almamıştır. Sendikalar ile devlet yetkililerinin karşılıklı suçlamaları bugüne kadar canlılığını korumuştur" denildi.

Kaynak: Gerçek Gündem