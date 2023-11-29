İstanbul Valiliği'nden fırtına açıklaması: Sarı kodlu uyarı yapıldı

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan fırtına nedeniyle Kağıthane'de direk devrilmesi sonucu yaralanan bir kişinin hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

İstanbul Valiliği'nden fırtına açıklaması: Sarı kodlu uyarı yapıldı

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verileri çerçevesinde kent genelinde yağış ve fırtınaya bağlı oluşabilecek olumsuzluklara karşı sarı kodlu uyarı yapıldığı hatırlatıldı.

Kentin, bu uyarıya paralel olarak salı gününü çarşambaya bağlayan gece saatlerinde fırtına ve yağışlı havanın etkisine girdiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda seferler planlandığı şekilde devam etmektedir. İDO 7, BUDO 5 olmak üzere toplam 17 sefer olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edilmiş, boğaz iki yönlü trafiğe kapatılmıştır. Ekiplerimiz, İstanbul genelinde 9 su baskını, 27 çatı uçması, 43 ağaç devrilmesi, 1 toprak kayması, 66 tehlike arz eden parça ve 2 direk devrilmesi olmak üzere toplam 148 olaya müdahale etmiştir."

EYÜPSULTAN'DA TOPRAK KAYMASI SONUCU 3 GECEKONDU BOŞALTILDI

Açıklamada, Zeytinburnu sahilinde gece 01.07'de "Kadriye Ana" isimli yakıt yüklü geminin karaya oturduğu, gemi mürettebatının Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tahliye edildiği aktarıldı.

Kentte yaşanan diğer olumsuzluklara da değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Saat 02.44 de Kağıthane Emniyet Evleri Mahallesi Büyükdere Caddesi'nde direk devrilmesi sonucu yaralanan vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiştir. Saat 10.42'de Eyüpsultan ilçesi Esentepe Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi'ndeki inşaat alanında meydana gelen toprak kayması sonucunda 3 gecekondu tedbir amaçlı boşaltılmış, evlerde yaşayan vatandaşlar otellere ve misafirhanelere yerleştirilmiştir."

Valilik açıkladı: Fırtına nedeniyle İstanbul'da bir kişi hayatını kaybettiValilik açıkladı: Fırtına nedeniyle İstanbul'da bir kişi hayatını kaybettiGüncel

Kaynak: AA

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