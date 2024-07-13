İstanbul Üniversitesi Cadı Avında! 1 Mayıs'a Katılan Öğrencilere Çelişki Dolu Soruşturma

1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı'nda İstanbul'da 3 ilçeyi abluka altına alan iktidar, Taksim’de hiçbir kutlamaya ve yürüyüşü izin vermemek için yoğun önlem aldı. 1 Mayıs’ı abluka altında kutlamaya çalışan kitlenin bir kısmı Şişli-Okmeydanı civarından, bir kısmı Beşiktaş’tan, bir kısmı Beyoğlu’ndan ve bir kısmı da Saraçhane’den Taksim’e geçmeye çalıştı.

28 KİŞİ HALA TUTUKLU

Saraçhane’deki eyleme katılıp Bozdoğan Kemeri’nden Taksim’e geçmek için polis barikatını zorlayan kişilerden 77’si, farklı zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlar sonrası gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. Tutuklananlardan 49 kişi farklı aralıklarla tahliye edilirken, kalan 28 kişi hala tutuklu.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDEN 4 ÖĞRENCİYE SORUŞTURMA

1 Mayıs’taki eylemler ilgili yargı süreçleri devam ederken, dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İstanbul Üniversitesi’nde öğrenim gören ve 1 Mayıs’taki eylemlere katılan 4 öğrenciye, okul yönetimi tarafından soruşturma açıldı.

Gerçek Gündem’e konuşan öğrenciler, durumu evlerine gelen tebligatlar sayesinde öğrendiğini belirtti. Üniversite yönetiminin gönderdiği yazıda öğrencilere, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 2547 Sayılı Kanunu’nun 54. maddesini ihlal ettiği için soruşturma başlatıldığı belirtildi.

ÇELİŞKİLİ SUÇLAMA

Haklarında soruşturma başlatılan 4 öğrenciden 3’ü farklı bir yerdeki 1 Mayıs eyleminde gözaltına alınmasına rağmen, okulun soruşturma bilgilendirme kağıdında Saraçhane’de olduğu yazıldı. Ayrıca, söz konusu kanunun ilgili maddesi yüksek öğretim kurumu içinde yapılan suçları kapsarken, öğrencilerin okulun içinde herhangi bir eğitim-öğretimi engelleyici unsurda bulunmamasına rağmen soruşturmanın bu yönde başlatılması dikkat çekti. Üniversite yönetiminin 1 Mayıs’ı kutlamak için eylemde bulunan öğrencileri suçluymuş gibi göstererek haklarında soruşturma açması da tepki çekti.

ÖĞRENCİLER BU DURUMA NE DİYOR?

Gerçek Gündem’e konuşan ve hakkında soruşturma açılan okul öğrencisi Y.M, “Bu soruşturmalar gençliğin Taksim'de işçi sınıfı ile buluşmasının, faşizme karşı demokratik hakları için mücadele yürütme, sokakları siyaset alanı haline getirme iradesinin engellenmesi için yürütülen birçok saldırı biçiminden biridir. Amaçları soruşturmalar, disiplin cezaları vb. yöntemlerle üniversiteli gençliği dizginlemektir. Ancak tutuklanan arkadaşlarımıza nasıl baskılar sökmüyor, gözlerini korkutmuyorsa, bizim de gözümüzü korkutamayacak. Ne yaparsanız yapın üniversitelerimizde okumaya da haklarımız için mücadele yürütmeye de devam edeceğiz” dedi.

Yine hakkında soruşturma açılan bir diğer öğrenci B.E.C, “Kayyım rektörün bu kararı tek başına almadığı belli, birilerinden emir geldiği aşikâr. Tutuklamayla korkutamadıklarını bu yolla korkutmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem