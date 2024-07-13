KPSS Adayları İçin Yarın Nüfus Müdürlükleri Açık Olacak

2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı dolayısıyla yarın nüfus müdürlükleri açık olacak.

KPSS Adayları İçin Yarın Nüfus Müdürlükleri Açık Olacak

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, yarın düzenlenecek 2024 Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-KPSS Lisans) dolayısıyla nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, yarınki sınava katılacakların ihtiyaç duyacakları belgeleri karşılamak amacıyla sınav merkezi olan il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin sınav günü 07.00-14.30 saatlerinde açık bulundurulacağı belirtildi.

İşlemlerin randevusuz gerçekleştirileceği bildirilen açıklamada, adayların vakit kaybı yaşamaması için başvurudan önce sınava giriş belgesini ibraz etmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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