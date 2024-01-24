İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının ardından geçen 2. yıl: 333 kadın ve 28 çocuk, erkekler tarafından katledildi

2023'te en az 333 kadın ve 28 çocuk, erkek şiddeti sebebiyle katledildi.

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İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılmasının ardından geçen 2. yıl: 333 kadın ve 28 çocuk, erkekler tarafından katledildi

Türkiye'de erkekler tarafından 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 döneminde kaç kadın ve çocuğun katledildiği belli oldu.

Bianet'ten Evrim Kepenek ve Elif Yılmazlı'nın ulusal ve internet basınına yansıyan haberlerden derlediği güncel verilere göre, erkekler, 2023'te en az 333 kadını ve 28 çocuğu öldürdü.

Yine aynı dönemde erkekler en az 18 kadına tecavüz etti, 371 kadını seks işçiliğine zorladı, 355 kadını taciz etti, 123 çocuğu istismar etti.

Erkekler 2023'te en az 745 kadını yaraladı.

2023'te aralarında transların da olduğu en az 270 kadının ölümü basına "şüpheli" olarak yansıdı.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'NDEN ÇIKILDIĞINDAN BERİ...

20 Mart 2021 tarihinde İstanbul Sözleşmesi'nde çıkan Türkiye'de, her ne kadar iktidar tarafından 'kadın katliamı' azaldı denilse de artarak veriler bunun aksini gösteriyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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